Из Казани в Москву открывается новый ежедневный автобусный маршрут

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-01T16:59:59+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июня стартует новый ежедневный автобусный маршрут из Москвы в Казань и в обратном направлении. Так, из Москвы автобусы отправляются в 19.00 с автостанции «Новогиреево».

Из Казани же уехать можно с транспортно-пересадочного узла «Северный вокзал», по адресу улица Воровского, 33 также в 19.00. На маршруте будут курсировать комфортабельные автобусы вместимостью 51 человек.

Стоимость поездки в одну сторону составит от 1700 рублей, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU