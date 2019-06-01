Из Казани в Москву открывается новый ежедневный автобусный маршрут
Он начинается курсировать с 1 июня
Стоимость поездки в одну сторону составит от 1700 рублей.Фото: Алина НИЗАМОВА
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С 1 июня стартует новый ежедневный автобусный маршрут из Москвы в Казань и в обратном направлении. Так, из Москвы автобусы отправляются в 19.00 с автостанции «Новогиреево».
Из Казани же уехать можно с транспортно-пересадочного узла «Северный вокзал», по адресу улица Воровского, 33 также в 19.00. На маршруте будут курсировать комфортабельные автобусы вместимостью 51 человек.
Стоимость поездки в одну сторону составит от 1700 рублей, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU