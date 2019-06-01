Стал известен предварительный график отключения горячей воды в Казани
Стал известен предварительный график отключения горячей воды в Казани в июне, в связи с ремонтом и гидроопрессовками тепловых сетей.
В этом году опрессовки разбиты на 4 этапа и на зоны. Так, с 24 по 26 июня планируется отключение горячего водоснабжения в жилых домах по адресам:
Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;
Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;
Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;
Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;
Баумана, 36;
Бехтерева, 9, 9а;
Большая Красная, 8, 22;
Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;
Бутлерова, 6;
Вишневского, 29/48;
Гаспринского, 29, 31;
Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;
Горького, 3 (литеры а, б, в)
Дзержинского, 11;
Достоевского, 50, 52, 66;
А.Еники, 17б;
Зинина, 24, 34;
Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 55;
Ш.Камала, 4;
Ф.Карима, 2/22, 9, 26;
Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;
Качалова, 76, 77, 77а;
Коротченко, 22;
Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;
Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;
Магистральная, 4, 4а, 22а, 34, 34/1;
К.Маркса, 16а;
Т.Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15;
Модельная, 8, 10;
Назарбаева, 9/2, 10, 12, 12а, 35/1, 47, 60, 60а;
Нариманова, 50, 52, 66а;
К.Насыри, 42, 44;
Островского, 12, 107;
Павлюхина, 37, 99б (стр.1.1), 99б (стр.1.2), 102а, 104а, 104б, 110а, 110в, 128;
Парижской Коммуны, 19;
Петербургская, 64, 65а;
Право-Булачная, 47;
Промысловая, 5;
Роторная, 27б, 27в;
С.Садыковой, 20, 22;
Саид-Галеева, 25;
Сайдашева, 19;
Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;
Спартаковская, 35, 84, 87, 88б (стр.2.1), 88б (стр.2.2), 89;
Султана, 8;
Сафьян, 6/8, 8;
Хади Такташа, 41, 79, 99, 105, 113, 123а, 123б, 119, 121, 123, 127;
Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;
Тельмана, 40, 42;
Техническая, 35, 39а, 39б;
К.Тинчурина, 1, 1а, 3, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;
Тихомирнова, 19;
Г.Тукая, 57, 75г, 102б, 106а;
пр.Универсиады, 10, 12, 14, 16;
Университетская, 4/34;
Чернышевского, 33;
Шаляпина, 14/83;
Шахиди, 1/15;
Щербаковский переулок, 7;
Япеева, 10;
Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.
С 27 июня по 7 июля в горбольницах №№5, 20, в театре им.Г.Камала, в гостинице «Татарстан», в жилых домах:
Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;
Гаспринского, 29, 31;
Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
Ш.Камала, 4;
Ф.Карима, 2/22, 9, 26;
Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;
Нариманова, 50, 52, 66а;
К.Насыри, 42, 44;
Парижской Коммуны, 19;
Сайдашева, 19;
С.Садыковой, 20, 22;
Сафьян, 6/8, 8;
Султана, 8;
Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;
Тукая, 57, 75г, 102б, 106а;
К.Тинчурина, 1, 1а, 3, 3а, 7, 7а, 9, 15,15а, 17, 19, 21, 23, 25;
Университетская, 4/34.
С 27 июня по 14 июля:
Г.Камала, 18;
Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;
Нариманова, 50, 52;
Парижской Коммуны, 19;
Татарстан, 14/59.
С 27 июня по 7 июля:
Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;
Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;
Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;
Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;
Бутлерова, 6;
Вишневского, 29/48;
Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;
Достоевского, 50, 52, 66;
А.Еники, 17б;
Зинина, 24, 34;
Качалова, 76, 77, 77а;
Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;
Магистральная, 4, 4а, 22а, 34, 34/1;
Т.Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15;
Модельная, 8, 10;
Назарбаева, 9/2, 10, 12, 12а, 35/1, 47, 60, 60а;
Островского, 107;
Павлюхина, 37, 99б (стр.1.1), 99б (стр.1.2), 102а, 104а, 104б, 110а, 110в, 128;
Петербургская, 64, 65а;
Промысловая, 5;
Роторная, 27б, 27в;
Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;
Спартаковская, 35, 84, 87, 88б (стр.2.1), 88б (стр.2.2), 89;
Хади Такташа, 41, 79, 99, 105, 113, 119, 123, 123а, 123б, 127;
Техническая, 35, 39а, 39а;
Тихомирнова, 19;
пр.Универсиады, 10, 12, 14, 16;
Шаляпина, 14/83;
Щербаковский переулок, 7;
Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.
С 6 по 16 июня:
Бондаренко, 6, 33;
Декабристов, 8, 10;
пр.Ибрагимова, 89;
Солдатская, 3, 5;
С.Хакима, 3, 5, 5а, 61/18;
Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8.
С 3 по 16 июня во Дворце единоборств, на стадионе «Казань Арена», во Дворце водных видов спорта, в жилых домах:
Абсалямова, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;
Адоратского, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 3в, 3г;
Бондаренко, 4, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30;
А.Козина, 3а, 3б, 5, 7;
Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6;
Мусина, 1;
Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;
С.Хакима, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 60;
Четаева, 10, 14а, 45;
Чистопольская, 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, 28, 32, 34, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 74, 76, 82, 86, 86/10;
пр.Ямашева, 29.
С 3 по 23 июня в «Татнефть-Арене», аквапарке «Ривьера», в жилых домах:
пр.Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17;
С.Хакима, 15, 17;
Четаева, 20, 22, 24, 34а;
Чистопольская, 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 61б.
С 3 по 5 июня в деловом центре «Релита», в ДК химиков, в жилых домах:
2-я Юго-западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39;
Базарная, 2, 7а;
Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;
Баруди, 11, 13, 19, 18, 18а, 20, 20а, 21, 23, 25;
Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;
Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;
Вахитова, 5 (корп.2), 5 (корп.3);
Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
Восстания, 67а, 80а, 82а, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;
Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16;
Выборгская, 2, 3, 4;
Горсоветская, 2а, 17 (корп.1), 17 (корп.2), 17 (корп.3), 19а, 25, 25а, 29, 33, 34;
Дежнева, 2 (корп.1), 2 (корп.2), 4 (корп.1), 4 (корп.2);
Декабристов, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156;
Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;
пр.Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34;
Калугинская, 4;
Коммунаров, 1/6, 2 (секции 1-15);
Комсомольская, 1;
Краснококшайская, 71/9, 75а, 84, 86, 92;
Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 (корп.1), 17 (корп.2), 17 (корп.3), 17 (корп.4), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 (корп.1), 25 (корп.2);
Ленская, 10;
Лушникова, 6, 8, 10;
Малая Крыловка, 27;
Односторонка Гривки, 10, 48;
Окольная, 28, 30, 94а (корп.1), 94а (корп.2);
Ползунова, 5;
Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;
Проточная, 6;
Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;
Серова, 3, 4, 5, 6 (корп.1), 6 (корп.2), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 46, 48, 48 (корп.3), 51/11;
Соловецких Юнг, 1, 7;
Тверская, 5, 9б;
Ш.Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;
Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;
Хлебозаводская, 3, 6, 7а;
Чкалова, 7б;
Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18;
Ютазинская, 6б, 14, 16, 18;
Ягодинская, 25;
пр.Ямашева, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
Яруллина, 5, 5/1, 5/2, 6.
С 6 по 16 июня:
Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;
Баруди, 11, 13, 19, 18, 18а, 20, 20а, 21, 23, 25;
Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;
Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;
Восстания, 67а, 80а, 82а, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;
Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16;
Выборгская, 2, 3, 4;
Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 (корп.1), 17 (корп.2), 17 (корп.3), 17 (корп.4), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 (корп.1), 25 (корп.2);
Окольная, 28, 30, 94а (корп.1), 94а (корп.2);
Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;
Серова, 3, 4, 5, 6 (корп.1), 6 (корп.2), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 46, 48 (корп.3);
Ш.Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;
Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;
Хлебозаводская, 3, 6, 7а;
Чкалова, 7б;
Энергетиков, 2/3, 8, 12, 18;
Ютазинская, 6б, 14, 16, 18.
С 24 июня по 7 июля в жилых домах:
Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
Декабристов, 106, 106а, 106б, 110, 150, 156;
пр.Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34;
пр.Ямашева, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
С 3 по 16 июня в жилых домах:
Беломорская, 69, 81, 83;
Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в, 50а;
Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;
Шатурская, 250.
С 3 по 16 июня в жилых домах:
Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32;
Адоратского, 2, 4, 4а;
Меридианная, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;
Мусина, 7, 9, 21, 23;
Четаева, 4, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;
Чистопольская, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42а, 43, 45, 73, 75, 77/2, 79, 81, 85, 85а;
пр.Ямашева, 31, 31а, 31б, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 101, 103, 103а.
С 24 июня по 7 июля в жилых домах:
Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;
Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;
Гвардейская, 31;
Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9 корп.2, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 19, 21, 18/23, 20, 22, 22а, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;
Дуслык, 4, 6;
переулок Дуслык, 6;
Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 корп.1, 20 корп.2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;
Г.Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;
пр.Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 34, 34а, 34б, 34в;
Г.Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;
Крутая, 2;
Курская, 18, 20, 23, 25, 26, 27;
Новоселья, 4, 6, 10;
А.Кутуя, 110а, 110б;
Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;
Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;
пр.Победы, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;
Родины, 29, 31, 33, 37;
Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;
Седова, 20а, 20б, 20в;
Туганлык, 1, 3, 10, 12;
Тулпар, 4, стр.6/19, стр.6/24, 7;
Тыныч, 1, 3, 8;
Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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