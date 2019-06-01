СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-01T11:56:55+03:00

Отключение связано с ремонтом и гидроопрессовками тепловых сетей. Фото: Алина НИЗАМОВА

Он разбит на 4 этапа и зоны

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Стал известен предварительный график отключения горячей воды в Казани в июне, в связи с ремонтом и гидроопрессовками тепловых сетей.

В этом году опрессовки разбиты на 4 этапа и на зоны. Так, с 24 по 26 июня планируется отключение горячего водоснабжения в жилых домах по адресам:

Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;

Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;

Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

Баумана, 36;

Бехтерева, 9, 9а;

Большая Красная, 8, 22;

Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;

Бутлерова, 6;

Вишневского, 29/48;

Гаспринского, 29, 31;

Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;

Горького, 3 (литеры а, б, в)

Дзержинского, 11;

Достоевского, 50, 52, 66;

А.Еники, 17б;

Зинина, 24, 34;

Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 55;

Ш.Камала, 4;

Ф.Карима, 2/22, 9, 26;

Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

Качалова, 76, 77, 77а;

Коротченко, 22;

Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

Магистральная, 4, 4а, 22а, 34, 34/1;

К.Маркса, 16а;

Т.Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15;

Модельная, 8, 10;

Назарбаева, 9/2, 10, 12, 12а, 35/1, 47, 60, 60а;

Нариманова, 50, 52, 66а;

К.Насыри, 42, 44;

Островского, 12, 107;

Павлюхина, 37, 99б (стр.1.1), 99б (стр.1.2), 102а, 104а, 104б, 110а, 110в, 128;

Парижской Коммуны, 19;

Петербургская, 64, 65а;

Право-Булачная, 47;

Промысловая, 5;

Роторная, 27б, 27в;

С.Садыковой, 20, 22;

Саид-Галеева, 25;

Сайдашева, 19;

Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

Спартаковская, 35, 84, 87, 88б (стр.2.1), 88б (стр.2.2), 89;

Султана, 8;

Сафьян, 6/8, 8;

Хади Такташа, 41, 79, 99, 105, 113, 123а, 123б, 119, 121, 123, 127;

Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

Тельмана, 40, 42;

Техническая, 35, 39а, 39б;

К.Тинчурина, 1, 1а, 3, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Тихомирнова, 19;

Г.Тукая, 57, 75г, 102б, 106а;

пр.Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Университетская, 4/34;

Чернышевского, 33;

Шаляпина, 14/83;

Шахиди, 1/15;

Щербаковский переулок, 7;

Япеева, 10;

Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

С 27 июня по 7 июля в горбольницах №№5, 20, в театре им.Г.Камала, в гостинице «Татарстан», в жилых домах:

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

Гаспринского, 29, 31;

Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Ш.Камала, 4;

Ф.Карима, 2/22, 9, 26;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

Нариманова, 50, 52, 66а;

К.Насыри, 42, 44;

Парижской Коммуны, 19;

Сайдашева, 19;

С.Садыковой, 20, 22;

Сафьян, 6/8, 8;

Султана, 8;

Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

Тукая, 57, 75г, 102б, 106а;

К.Тинчурина, 1, 1а, 3, 3а, 7, 7а, 9, 15,15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Университетская, 4/34.

С 27 июня по 14 июля:

Г.Камала, 18;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

Нариманова, 50, 52;

Парижской Коммуны, 19;

Татарстан, 14/59.

С 27 июня по 7 июля:

Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;

Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;

Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;

Бутлерова, 6;

Вишневского, 29/48;

Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;

Достоевского, 50, 52, 66;

А.Еники, 17б;

Зинина, 24, 34;

Качалова, 76, 77, 77а;

Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;

Магистральная, 4, 4а, 22а, 34, 34/1;

Т.Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15;

Модельная, 8, 10;

Назарбаева, 9/2, 10, 12, 12а, 35/1, 47, 60, 60а;

Островского, 107;

Павлюхина, 37, 99б (стр.1.1), 99б (стр.1.2), 102а, 104а, 104б, 110а, 110в, 128;

Петербургская, 64, 65а;

Промысловая, 5;

Роторная, 27б, 27в;

Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

Спартаковская, 35, 84, 87, 88б (стр.2.1), 88б (стр.2.2), 89;

Хади Такташа, 41, 79, 99, 105, 113, 119, 123, 123а, 123б, 127;

Техническая, 35, 39а, 39а;

Тихомирнова, 19;

пр.Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Шаляпина, 14/83;

Щербаковский переулок, 7;

Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

С 6 по 16 июня:

Бондаренко, 6, 33;

Декабристов, 8, 10;

пр.Ибрагимова, 89;

Солдатская, 3, 5;

С.Хакима, 3, 5, 5а, 61/18;

Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8.

С 3 по 16 июня во Дворце единоборств, на стадионе «Казань Арена», во Дворце водных видов спорта, в жилых домах:

Абсалямова, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;

Адоратского, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 3в, 3г;

Бондаренко, 4, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30;

А.Козина, 3а, 3б, 5, 7;

Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6;

Мусина, 1;

Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;

С.Хакима, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 60;

Четаева, 10, 14а, 45;

Чистопольская, 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, 28, 32, 34, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 74, 76, 82, 86, 86/10;

пр.Ямашева, 29.

С 3 по 23 июня в «Татнефть-Арене», аквапарке «Ривьера», в жилых домах:

пр.Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17;

С.Хакима, 15, 17;

Четаева, 20, 22, 24, 34а;

Чистопольская, 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 61б.

С 3 по 5 июня в деловом центре «Релита», в ДК химиков, в жилых домах:

2-я Юго-западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39;

Базарная, 2, 7а;

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

Баруди, 11, 13, 19, 18, 18а, 20, 20а, 21, 23, 25;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

Вахитова, 5 (корп.2), 5 (корп.3);

Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Восстания, 67а, 80а, 82а, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16;

Выборгская, 2, 3, 4;

Горсоветская, 2а, 17 (корп.1), 17 (корп.2), 17 (корп.3), 19а, 25, 25а, 29, 33, 34;

Дежнева, 2 (корп.1), 2 (корп.2), 4 (корп.1), 4 (корп.2);

Декабристов, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156;

Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;

пр.Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34;

Калугинская, 4;

Коммунаров, 1/6, 2 (секции 1-15);

Комсомольская, 1;

Краснококшайская, 71/9, 75а, 84, 86, 92;

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 (корп.1), 17 (корп.2), 17 (корп.3), 17 (корп.4), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 (корп.1), 25 (корп.2);

Ленская, 10;

Лушникова, 6, 8, 10;

Малая Крыловка, 27;

Односторонка Гривки, 10, 48;

Окольная, 28, 30, 94а (корп.1), 94а (корп.2);

Ползунова, 5;

Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;

Проточная, 6;

Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;

Серова, 3, 4, 5, 6 (корп.1), 6 (корп.2), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 46, 48, 48 (корп.3), 51/11;

Соловецких Юнг, 1, 7;

Тверская, 5, 9б;

Ш.Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;

Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

Хлебозаводская, 3, 6, 7а;

Чкалова, 7б;

Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18;

Ютазинская, 6б, 14, 16, 18;

Ягодинская, 25;

пр.Ямашева, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Яруллина, 5, 5/1, 5/2, 6.

С 6 по 16 июня:

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

Баруди, 11, 13, 19, 18, 18а, 20, 20а, 21, 23, 25;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

Восстания, 67а, 80а, 82а, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16;

Выборгская, 2, 3, 4;

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 (корп.1), 17 (корп.2), 17 (корп.3), 17 (корп.4), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 (корп.1), 25 (корп.2);

Окольная, 28, 30, 94а (корп.1), 94а (корп.2);

Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;

Серова, 3, 4, 5, 6 (корп.1), 6 (корп.2), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 46, 48 (корп.3);

Ш.Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;

Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

Хлебозаводская, 3, 6, 7а;

Чкалова, 7б;

Энергетиков, 2/3, 8, 12, 18;

Ютазинская, 6б, 14, 16, 18.

С 24 июня по 7 июля в жилых домах:

Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Декабристов, 106, 106а, 106б, 110, 150, 156;

пр.Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34;

пр.Ямашева, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

С 3 по 16 июня в жилых домах:

Беломорская, 69, 81, 83;

Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в, 50а;

Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;

Шатурская, 250.

С 3 по 16 июня в жилых домах:

Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32;

Адоратского, 2, 4, 4а;

Меридианная, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;

Мусина, 7, 9, 21, 23;

Четаева, 4, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;

Чистопольская, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42а, 43, 45, 73, 75, 77/2, 79, 81, 85, 85а;

пр.Ямашева, 31, 31а, 31б, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 101, 103, 103а.

С 24 июня по 7 июля в жилых домах:

Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;

Гвардейская, 31;

Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9 корп.2, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 19, 21, 18/23, 20, 22, 22а, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;

Дуслык, 4, 6;

переулок Дуслык, 6;

Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 корп.1, 20 корп.2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;

Г.Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;

пр.Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 34, 34а, 34б, 34в;

Г.Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;

Крутая, 2;

Курская, 18, 20, 23, 25, 26, 27;

Новоселья, 4, 6, 10;

А.Кутуя, 110а, 110б;

Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;

Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;

пр.Победы, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;

Родины, 29, 31, 33, 37;

Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

Седова, 20а, 20б, 20в;

Туганлык, 1, 3, 10, 12;

Тулпар, 4, стр.6/19, стр.6/24, 7;

Тыныч, 1, 3, 8;

Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

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