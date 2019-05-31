Соцсети: В Казани в тренажерном зале умерла женщина

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-31T18:15:59+03:00

Она делала упражнение со штангой, когда ей стало плохо

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В пятницу, 31 мая, в одном из фитнес-центров Казани произошел несчастный случай. Одна из его клиенток почувствовала себя плохо, упала в обморок и умерла. Информация об этом появилась в соцсетях.

По одной из версий, женщина делала упражнение со штангой в тренажерном зале на первом этаже. В какой-то момент она остановилась, а после начала терять сознание. Очевидцы сообщают, что из носа и рта женщины текла кровь.

Сотрудники и клиенты центра вызвали "скорую" и попытались оказать женщине первую помощь. Однако это не помогло, и она умерла до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU