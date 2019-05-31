2019-05-31T18:15:59+03:00
Происшествия

Соцсети: В Казани в тренажерном зале умерла женщина

Она делала упражнение со штангой, когда ей стало плохо
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В пятницу, 31 мая, в одном из фитнес-центров Казани произошел несчастный случай. Одна из его клиенток почувствовала себя плохо, упала в обморок и умерла. Информация об этом появилась в соцсетях.

По одной из версий, женщина делала упражнение со штангой в тренажерном зале на первом этаже. В какой-то момент она остановилась, а после начала терять сознание. Очевидцы сообщают, что из носа и рта женщины текла кровь.

Сотрудники и клиенты центра вызвали "скорую" и попытались оказать женщине первую помощь. Однако это не помогло, и она умерла до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В первый день лета в Казани прогнозируют дождь, грозу и 30-градусную жару
Не из Казани в Москву, а из Тукая в Пушкин: Аэропорт Казани официально назвали в честь Габдуллы Тукая
Банк ВТБ развивает сотрудничество с RAILGO
В Чебоксарах при столкновении иномарки и маршрутки пострадала 22-летняя девушка
Люки-"копейки", которые появились в Московском районе Казани, придумали и сделали в исправительной колонии
В Казани состоялось вручение «Президентских дневников» школьникам-отличникам Татарстана
День защиты детей – 2019 в Набережных Челнах: программа мероприятий
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 73 млрд руб
1 июня в Марий Эл ожидается гроза и порывистый ветер
"Лето обещает быть теплым и не засушливым": Эксперт КФУ сделал прогноз погоды на летние месяцы
ВТБ Лизинг примет участие в «Неделе Российского Ритейла»
6 июня в Йошкар-Оле отпразднуют 220-летие А.С. Пушкина
1 июня в Казани пройдет детский фестиваль «Мы любим Кремль!»
В Казани двое водителей сбили пешеходов и скрылись с места ДТП
Яз, Фатима, Афина и Устинья: Как называли новорожденных в Казани за последнюю неделю
Платежи без лишних хлопот
За казанское "Динамо" будет выступать одна из лучших волейболисток Хорватии
В Казани пассажирский автобус вылетел на тротуар после столкновения с "Лексусом"