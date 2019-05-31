2019-05-31T12:18:37+03:00
Происшествия

В Казани пассажирский автобус вылетел на тротуар после столкновения с "Лексусом"

Оба транспортных средства получили повреждения
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Авария произошла сегодня, 31 мая, на пересечении улиц Карла Маркса и Лобачевского. Там столкнулись пассажирский автобус и внедорожник "Лексус".

По словам очевидцев, водитель иномарки поворачивал на светофоре. Как раз в этот момент в иномарку врезался автобус, следовавший по 89-му маршруту. От удара пассажирский автобус выехал на тротуар.

Оба транспортных средства получили серьезные поломки. У автобуса сломан бампер и фара, у "Лексуса" - смяло почти всю переднюю часть автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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