В Казани пассажирский автобус вылетел на тротуар после столкновения с "Лексусом"

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-31T12:18:37+03:00

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Авария произошла сегодня, 31 мая, на пересечении улиц Карла Маркса и Лобачевского. Там столкнулись пассажирский автобус и внедорожник "Лексус".

По словам очевидцев, водитель иномарки поворачивал на светофоре. Как раз в этот момент в иномарку врезался автобус, следовавший по 89-му маршруту. От удара пассажирский автобус выехал на тротуар.

Оба транспортных средства получили серьезные поломки. У автобуса сломан бампер и фара, у "Лексуса" - смяло почти всю переднюю часть автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU