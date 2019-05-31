В Казани пассажирский автобус вылетел на тротуар после столкновения с "Лексусом"
Оба транспортных средства получили повреждения
Фото: соцсети.
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Авария произошла сегодня, 31 мая, на пересечении улиц Карла Маркса и Лобачевского. Там столкнулись пассажирский автобус и внедорожник "Лексус".
По словам очевидцев, водитель иномарки поворачивал на светофоре. Как раз в этот момент в иномарку врезался автобус, следовавший по 89-му маршруту. От удара пассажирский автобус выехал на тротуар.
Оба транспортных средства получили серьезные поломки. У автобуса сломан бампер и фара, у "Лексуса" - смяло почти всю переднюю часть автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU