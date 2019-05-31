2019-05-31T09:09:20+03:00
Общество

Казанцев обучат бразильской капоэйре

Мероприятие состоится 1 июня на набережной озера Кабан
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Тимур ХАНОВ.Фото: Тимур ХАНОВ.
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В первый день лета на набережной озера Кабан состоится обучение бразильскому боевому искусству - капоэйра. 1 июня здесь выступят бразильский мастер и ведущие инструкторы из Москвы.

- Горожане и гости города увидят опасные удары, ловкие уходы и перемещения, стойки на руках, колеса и прыжки под бразильские ритмы и песни на португальском языке, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Начнется мастер-класс в 13:00 на площадке над каскадом прудов вдоль улицы Салимжанова, рядом с ивой. Вход на мероприятие свободный. Организаторы советуют проверить аккаунт, посвященный озеру Кабан, в Instagram за час до начала, так как в случае плохой погоды мероприятие может быть отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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