2019-05-31T08:47:16+03:00
Спорт

Один из лидеров "Рубина" может перейти в "Динамо"

Игорь Коновалов может сменить Казань на Москву
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" в межсезонье, по всей вероятности, ждут серьезные перестановки. Уже покинули команду Бабурин, Байрамян, Цаллагов и Полоз. Возможно, что к ним присоединится еще один футболист - Игорь Коновалов.

22-летний полузащитник в последнее время стал настоящим лидером казанского клуба. В нынешнем сезоне он сыграл в 27 матчах, причем неизменно выходил на поле в основном составе. На его счету 1 гол, 4 результативных передачи и 7 желтых карточек.

По данным Championat.com, предметный интерес к Коновалову проявляет московское "Динамо", которое в новом сезоне надеется вклиниться в борьбу за высокие места.

Ранее, по данным ряда СМИ, Коноваловым интересовались московский "Спартак" и питерский "Зенит".

ИСТОЧНИК KP.RU

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