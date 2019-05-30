2019-05-30T16:18:52+03:00
Происшествия

Житель Чувашии пострадал, когда решил сжечь сухую траву и мусор

Мужчине понадобилась госпитализация
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В среду, 29 мая, в деревне Юдеркасы Моргашуского района Чувашии произошел несчастный случай. Примерно в 21.30 местный житель решил сжечь мусор и сухую траву во дворе собственного дома, но не справился с огнем.

Мужчина получил ожоги и был госпитализирован, сообщает министерство по делам ГО и ЧС Чувашии. В ведомстве поступок пострадавшего назвали безответственным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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