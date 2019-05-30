СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-30T13:31:56+03:00

Огнем был охвачен один из балконов [видео]

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Этим утром в экстренные службы столицы Татарстана поступило сообщение о том. Что на проспекте Амирхана в девятиэтажном доме №91Б загорелся балкон одной из квартир.

На место по рангу №2 выехали подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию было установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/711897" frameborder="0"></iframe> В Казани загорелась многоэтажка: спасены пять человек.соцсети

Дым от огня проник в подъезд и заполонил его, отрезая путь к спасению жильцов дома. Пожарные с помощью масок с дыхательным аппаратом спасли пять человек. Всех их вывели на улицу.

Сам пожар потушили менее чем за один час. Погибших и пострадавших нет. Сообщает МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU