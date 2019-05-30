В Казани загорелась многоэтажка: спасены пять человек
Этим утром в экстренные службы столицы Татарстана поступило сообщение о том. Что на проспекте Амирхана в девятиэтажном доме №91Б загорелся балкон одной из квартир.
На место по рангу №2 выехали подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию было установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже.
В Казани загорелась многоэтажка: спасены пять человек.соцсети
Дым от огня проник в подъезд и заполонил его, отрезая путь к спасению жильцов дома. Пожарные с помощью масок с дыхательным аппаратом спасли пять человек. Всех их вывели на улицу.
Сам пожар потушили менее чем за один час. Погибших и пострадавших нет. Сообщает МЧС Татарстана.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»