МВД Татарстана потратит на корм для служебных собак более 51 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-29T18:02:09+03:00

Победителем торгов на поставку стал их единственный участник - московская компания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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МВД Татарстана объявило тендер на покупку 170,9 тонны корма для собак кинологической службы. На эти цели из бюджета России уже выделено порядка 51,2 миллиона рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, приобрести нужно будет девять видом кормов для собак. Их поставка будет организовываться в два этапа: в 2019 и 2020 годах.

В итоге победителем торгов стала московская компания. Она единственная, кто подал заявку на участие в аукционе.

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ИСТОЧНИК KP.RU