В Волжском районе Марий Эл автомобиль сбил лося
Водитель был доставлен в больницу
Фото: УГИБДД Марий Эл
Изменить размер текста:
Во вторник, 28 мая, на 15 километре автодороги «Помары - Коркатово» в Волжском районе Марий Эл произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2112 и лося. Поздно вечером легковушка не заметила животное и сбила его.
- Водитель был доставлен в больницу, но от дальнейшей госпитализации отказался, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.
О состоянии сбитого им лося пока ничего не сообщается.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»