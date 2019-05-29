В Волжском районе Марий Эл автомобиль сбил лося

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-29T14:11:16+03:00

Водитель был доставлен в больницу

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Во вторник, 28 мая, на 15 километре автодороги «Помары - Коркатово» в Волжском районе Марий Эл произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2112 и лося. Поздно вечером легковушка не заметила животное и сбила его.

- Водитель был доставлен в больницу, но от дальнейшей госпитализации отказался, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

О состоянии сбитого им лося пока ничего не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU