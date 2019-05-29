СЕГОДНЯ 14:38 2019-05-29T14:38:48+03:00

Если раньше он ходил по улице Суворова, то теперь начнет - по Ленинскому проспекту

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С 1 июня в Йошкар-Оле в выходные и праздничные дни изменится маршрут троллейбуса №11. Если раньше он ходил по улице Суворова, то теперь начнет – по Ленинскому проспекту, сообщает мэрия города. Нововведение будет касаться только выходных и праздничных дней.

Причиной изменения маршрута стала просьба местных жителей. По их мнению, на улице Суворова находятся промышленные предприятия, по будням туда ездят рабочие, а в выходные - никто. Ленинский проспект будет актуален для туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU