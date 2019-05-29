Профицит бюджета Татарстана в 2018 году составил 4,6 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-29T13:08:31+03:00

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Стало известно, что в 2018 году в бюджет Татарстана поступило 279,3 миллиарда рублей. При это его расходы составили 274,7 миллиарда. Так, можно сделать вывод, что профицит бюджета республики составил 4,6 миллиарда рублей. Такие цифры назвал министр финансов региона Радик Гайзатуллин на заседании комиссии Госсовета по бюджету, налогу и финансам.

Он также отметил кассовые расходы, которые составили 319 миллиардов рублей и мобилизацию консолидированного бюджета - 324,7 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU