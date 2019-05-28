В Татарстане могут принять программу капремонта пищеблоков школ и детсадов
Стало известно, что в Татарстане пищеблоки 482 школ и 731 детского сада нуждаются в капремонте. Кроме того, в девяти общеобразовательных и четырех дошкольных учреждениях требуется строительство пристроек пищеблоков.
Об этом во вторник, 28 мая, сообщила замминистра образования и науки республики Алсу Асадуллина на заседании Комитета Госсовета региона по социальной политике.
Также, основными причинами существования проблем организации питания являются низкая зарплата и недостаточная квалификация поваров, составление меню с учетом стоимости продуктов питания, а не физиологической потребности детей.
Председатель парламентского комитета Светлана Захарова отметила, что Татарстану необходима программа по капремонту и оснащению оборудованием пищеблоков в образовательных учреждениях. Она заявила, что комитет непременно обратится с этой просьбой в Кабинет Министров республики.
ИСТОЧНИК KP.RU