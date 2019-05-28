4 июня казанцы отметят Ураза-байрам-2019 семейным праздником «Рамазан Фест»

СЕГОДНЯ 19:20 2019-05-28T19:20:17+03:00

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4 июня жители и гости Казани смогут отметить Ураза-байрам-2019 на большом семейном празднике «Рамазан Фест». Он пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Начало мероприятия запланировано на 13.00.

Фестиваль направлен на укрепление семейных ценностей, а также преемственных связей между молодым и старшим поколениями. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по вышиванию, вязанию, рисованию, изготовлению кожаных браслетов, глиняных изделий, по лепке из пластилина, чеканке монет и завязыванию платков.

Кроме того, в парке дизайнер Нурия Умай расскажет о трендах в мусульманской моде, а после будет организована фотосессия с девушками в национальных нарядах. Также казанцы услышать мунаджаты в исполнении Ильяса Халикова. Закончится праздник запуском шаров в небо.

Отмечается, что организатором мероприятия выступит Духовное управление мусульман Татарстана совместно с мухтасибатом Вахитовского и Приволжского районов Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU