2019-05-28T18:33:50+03:00
Экономика

Дорогу к промпарку «Пионер» в Нижнекамске реконструируют за 325 миллионов рублей

Деньги на это город получит из федерального бюджета
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Нижнекамск получит из федерального бюджета 325 миллионов рублей на капитальную реконструкцию 5,25 километров дороги по улице Чистопольской - до индустриального парка «Пионер». Соответствующая заявка была одобрена наблюдательным советом Министерства экономического развития России 28 мая.

- Теперь грузы резидентов парка будут доставляться в целости и сохранности, - написал на своей соцстранице первый заместитель руководителя Исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев

Известно, что сейчас в «Пионере» аккредитовано 5 резидентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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