Дорогу к промпарку «Пионер» в Нижнекамске реконструируют за 325 миллионов рублей
Нижнекамск получит из федерального бюджета 325 миллионов рублей на капитальную реконструкцию 5,25 километров дороги по улице Чистопольской - до индустриального парка «Пионер». Соответствующая заявка была одобрена наблюдательным советом Министерства экономического развития России 28 мая.
- Теперь грузы резидентов парка будут доставляться в целости и сохранности, - написал на своей соцстранице первый заместитель руководителя Исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев
Известно, что сейчас в «Пионере» аккредитовано 5 резидентов.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Татарстане»