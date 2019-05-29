В Чебоксарах огласили приговор 19-летнему парню на лимузине, который избил полицейского

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-29T09:30:34+03:00

Но сначала он приехал на день рожденья женщины, где напал на гостя

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19-летнего жителя Чебоксар признали виновным по двум уголовным статьям: «побои, совершенные из хулиганских побуждений» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Так, 9 февраля этого года на арендованном лимузине парень приехал в гостевой дом, где его подруга находилась на праздновании дня рожденья своей знакомой. Там осужденный без всяких причин избил 23-летнего парня, с которым даже не был знаком.

Потерпевший на некоторое время потерял сознание, а напавший на него скрылся на все том же лимузине. Когда избитый пришел в себя, то он сообщил о произошедшем в полицию. Напавший на него был найдет и доставлен в отдел.

Там стражи порядка разбирались с ним до утра. В результате молодой человек взбунтовался. Его не раз просили успокоится, но вместо этого он ударил рукой по лицу одного из полицейских.

- В итоге суд приговорил парня к наказанию в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы условно, - сообщили в СК СКР Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU