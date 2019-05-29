2019-05-29T09:30:34+03:00
Происшествия

В Чебоксарах огласили приговор 19-летнему парню на лимузине, который избил полицейского

Но сначала он приехал на день рожденья женщины, где напал на гостя
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

19-летнего жителя Чебоксар признали виновным по двум уголовным статьям: «побои, совершенные из хулиганских побуждений» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Так, 9 февраля этого года на арендованном лимузине парень приехал в гостевой дом, где его подруга находилась на праздновании дня рожденья своей знакомой. Там осужденный без всяких причин избил 23-летнего парня, с которым даже не был знаком.

Потерпевший на некоторое время потерял сознание, а напавший на него скрылся на все том же лимузине. Когда избитый пришел в себя, то он сообщил о произошедшем в полицию. Напавший на него был найдет и доставлен в отдел.

Там стражи порядка разбирались с ним до утра. В результате молодой человек взбунтовался. Его не раз просили успокоится, но вместо этого он ударил рукой по лицу одного из полицейских.

- В итоге суд приговорил парня к наказанию в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы условно, - сообщили в СК СКР Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ураза-байрам 2019 в Татарстане: расписание проведения гает-намазов в мечетях
Жители Набережных Челнов отправятся на Полярный Урал, чтобы самостоятельно продолжить поиски Льва Бушева
Казанцы отправили на 35 миллионов больше фото из торговых центров
4 июня казанцы отметят Ураза-байрам-2019 семейным праздником «Рамазан Фест»
В Казани подростка, который надышался лаком, а после ранил ножом человека, отправят в колонию
В Татарстане могут принять программу капремонта пищеблоков школ и детсадов
Экс-сотрудника Арбитражного суда Татарстана заподозрили в мошенничестве и превышении полномочий
Дорогу к промпарку «Пионер» в Нижнекамске реконструируют за 325 миллионов рублей
Татарстанец решил переплыть реку Кама и был оштрафован
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
WorldSkills Russia 2019 в Казани посетили 60 тысяч человек
В Набережных Челнах пьяный водитель совершил ДТП: пострадали три человека
В Татарстане создадут центр одаренных детей по модели «Сириуса»
Незаконной стройкой под стенами Казанского Кремля займется суд
В Казани перекроют движение транспорта по улицам Годовикова и Симонова
ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Чувашии по факту избиения санитара «скорой» на вызове возбуждено уголовное дело
29 мая в четырех районах Казани произойдет массовое отключение света
В Татарстане во время пожара в гараже и бане пострадал человек
В Татарстане на нелегальной свалке нашли выброшенные личные дела пациентов
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
В Нижнекамске хор из более 100 детей пропел всю таблицу Менделеева за 4,5 минуты
В Казани новые инфотабло установят еще на 70 остановках общественного транспорта
В Татарстане экс-директор школы, которая благодаря «мертвым душам» стала миллионером, отделалась условным сроком
В Казани на трассе М-7 водитель фуры спровоцировал ДТП с пятью машинами: помимо ребенка, в больнице от травм скончалась и его мать