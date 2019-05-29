В Чебоксарах огласили приговор 19-летнему парню на лимузине, который избил полицейского
19-летнего жителя Чебоксар признали виновным по двум уголовным статьям: «побои, совершенные из хулиганских побуждений» и «применение насилия в отношении представителя власти».
Так, 9 февраля этого года на арендованном лимузине парень приехал в гостевой дом, где его подруга находилась на праздновании дня рожденья своей знакомой. Там осужденный без всяких причин избил 23-летнего парня, с которым даже не был знаком.
Потерпевший на некоторое время потерял сознание, а напавший на него скрылся на все том же лимузине. Когда избитый пришел в себя, то он сообщил о произошедшем в полицию. Напавший на него был найдет и доставлен в отдел.
Там стражи порядка разбирались с ним до утра. В результате молодой человек взбунтовался. Его не раз просили успокоится, но вместо этого он ударил рукой по лицу одного из полицейских.
- В итоге суд приговорил парня к наказанию в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы условно, - сообщили в СК СКР Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU