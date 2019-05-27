В Чувашии за 35,8 миллиона рублей продадут бывшее здание дневного стационара в Чебоксарах
Выставляться на аукцион госимущество будут одним лотом: земельный участок и здание 1960 года постройки
Фото: pixabay.com
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В Чувашии объявили аукцион по продаже некоторых объектов недвижимого имущества республики. В списке лотов оказалось бывшее здание дневного стационара в Чебоксарах. Начальная цена четырёхэтажного здания 1960 года постройки и земельного участка площадью 1,5 «квадратов» составляет более 35,8 миллионов рублей.
Отмечается, что объект находится по адресу: улица Энегльса, 24. До недавнего времени в нем располагалось паллиативное отделение Республиканского клинического онкологического диспансера.
Электронный аукцион пройдет 28 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU