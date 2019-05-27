Жителя Чебоксар будут судить за смертельное удушение жены
36-летнего жителя Чебоксар обвиняют в убийстве собственной жены.
Как следует из материалов уголовного дела, днем 12 марта этого года в столице Чувашии у себя дома мужчина по пьяни учинил со своей 33-летней супругой ссору на семейно-бытовой почве.
В ходе конфликта обвиняемый схватил пояс от халата и начал душить им свою пассию, а также во время этого несколько раз ударил ее руками по лицу. В итоге женщина скончалась на месте преступления.
Ее муж, поняв, что она не подает признаков жизни, обратился в полицию.
- Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование завершено и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU