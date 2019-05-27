Жителя Чебоксар будут судить за смертельное удушение жены

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-27T16:48:47+03:00

Утверждается, что мужчина использовал для этого пояс от халата

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36-летнего жителя Чебоксар обвиняют в убийстве собственной жены.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 12 марта этого года в столице Чувашии у себя дома мужчина по пьяни учинил со своей 33-летней супругой ссору на семейно-бытовой почве.

В ходе конфликта обвиняемый схватил пояс от халата и начал душить им свою пассию, а также во время этого несколько раз ударил ее руками по лицу. В итоге женщина скончалась на месте преступления.

Ее муж, поняв, что она не подает признаков жизни, обратился в полицию.

- Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование завершено и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU