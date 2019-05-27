В Чебоксарах произошла авария с участием мотоцикла и иномарки
В результате столкновения водитель двухколесного транспорта получил травмы [фото]
Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии
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В воскресенье, 26 мая, в столице Чувашии столкнулись мотоцикл и автомобиль марки КИА. ДТП произошло около остановки «Чебоксарский трикотаж».
Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии
По одной из версий, водитель мотоцикла не соблюдал дистанцию и в какой-то момент врезался в иномарку сзади. Автомобиль пострадал несильно, чего не скажешь о байке. Водитель последнего получил травмы.
Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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