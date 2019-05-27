В Чебоксарах произошла авария с участием мотоцикла и иномарки

СЕГОДНЯ 14:24 2019-05-27T14:24:46+03:00

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В воскресенье, 26 мая, в столице Чувашии столкнулись мотоцикл и автомобиль марки КИА. ДТП произошло около остановки «Чебоксарский трикотаж».

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

По одной из версий, водитель мотоцикла не соблюдал дистанцию и в какой-то момент врезался в иномарку сзади. Автомобиль пострадал несильно, чего не скажешь о байке. Водитель последнего получил травмы.

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

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ИСТОЧНИК KP.RU