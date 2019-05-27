В Татарстане рыбак поскользнулся и упал в воду, его тело искали спасатели

СЕГОДНЯ 08:58 2019-05-27T09:23:51+03:00

Друг погибшего рассказал, что они взялись за удочки после спиртного

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В эти выходные в Буинске на реке Карла утонул рыбак. Об этом сообщил его приятель, с которым он стоял на берегу.

Со слов выжившего они оба были пьяны. В один из моментов его друг поскользнулся и упал с крутого берега в воду.

Тело 40-летнего мужчины нашли при помощи крючков типа «кошки» на глубине около 2 метров и передали сотрудникам полиции. Сообщает МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU