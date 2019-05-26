С начала 2019 года в Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен на сумму более одного миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-26T11:37:05+03:00

Это всего 18,5% от запланированных средств

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Во время республиканского совещания в Доме правительства глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что в регионе с начала 2019 года капремонт многоквартирных домов выполнен на сумму более одного миллиарда рублей. И это всего 18,5% от запланированных средств.

Всего же указанные работы должны в 2019 году пройти в 936 домах площадью 5,6 миллиона квадратных метров.

В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в республике вскоре заработает программа ремонта и благоустройства дворовых пространств. Он дал соответствующее поручение всем задействованным ведомствам и структурам.

Так, по словам главы республики, дворы многоквартирных жилых домов также являются общественными пространствами и им также нужно уделять пристальное внимание. Здесь важно к обсуждению ремонта привлекать общественность.

ИСТОЧНИК KP.RU