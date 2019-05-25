В Татарстане мужчина умер, подавившись макаронами
Жителю Бугульмы Евгению А. было 23 года
Следователь отправил тело погибшего на экспертизуФото: Из материалов пресс-службы
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В своей квартире в Бугульме 19 мая было обнаружено тело 23-летнего Евгения А. Видимых причин его гибели не обнаружено, квартира была закрыта изнутри, и вопросами причин смерти молодого человека выясняли судебные медики. Близкие предположили, что Евгений скончался из-за сердечного приступа.
Во время вскрытия было установлено, что молодой человек во время обеда подавился макаронами. Они попали ему в дыхательные пути, в легкие, что вызвало удушье и смерть. Дома он был один, и оказать ему помощь было некому.
ИСТОЧНИК KP.RU
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