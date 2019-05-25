В Татарстане завершили посевную кампанию
Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов
В Татарстане завершена посевнаяФото: Из материалов пресс-службы
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Во время еженедельного совещания в кабинете министров Татарстана министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов. Он сообщил, что посевная кампания практически завершена - посеяно всего 1,75 миллионов гектар, что составляет 99% от всех площадей.
В том числе аграриями посеяно яровые зерновые на территории 1,0 миллионов гектар, что составляет 99% от уже засеянной площади. Осталось досеять: кукурузы - 21,2 тысяч гектар, гречихи - 5,5 тысяч гектар, однолетних трав - 5,0 тысяч гектар, картофеля - 1,4 тысяч гектар и 300 гектар овощей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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