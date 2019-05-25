Первое место в общекомандном зачете на VII Национальном чемпионате WorldSkills Russia занял Татарстан

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-25T11:07:27+03:00

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В субботу, 25 мая, в столице Татарстана объявили победителей VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Во время торжественной церемонии закрытия финала чемпионата объявили, что первое место в общекомандном зачете заняли татарстанцы.

Вторую ступеньку пьедестала почета заняли специалисты из Москва, а третье место досталось Московской области.

Во время своей речи главный исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи высказал теплые слова в адрес Союза WorldSkills Russia, отметив, что он высоко оценивает деятельность Союза. Команду, ставшую победительницей, он назвал "лучшей из лучших" и пожелал встретиться с ее участниками на мировом первенстве, которое пройдет в Казани в августе.

- Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы высоко оценить поддержку и участие России в развитии и продвижении профессиональных компетенций, которые являются важнейшим фактором экономического развития, - заявил Дэвид Хоуи. - Профессиональное мастерство стимулирует развитие общества, компаний и в целом страны.

ИСТОЧНИК KP.RU