2019-05-24T15:55:21+03:00
Происшествия

Татарстанца будут судить за убийство после игры в карты

После очередной партии соперники вышли на лестничную площадку
Олег ЛУГОВОЙ
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Свою вину мужчина не признал и от дачи показаний отказался.Свою вину мужчина не признал и от дачи показаний отказался.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее судимого 35-летнего Сергея Тарасова обвиняют в убийстве. Как следует из материалов уголовного дела 18 января этого года в Зеленодольске на проспекте Строителей он выпивал в квартире с компании знакомых.

С одним из них он во время застолья сел играть в карты. Но что-то не заладилось и между мужчинами на этой почве вспыхнула ссора, которая в итоге переросла в драку.

Оппонентам пришлось выйти из квартиры на лестничную площадку. Там 50-летний потерпевший замахнулся на Тарасова ножом. Обвиняемый отобрал его и ударил им оппонента в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

- Вину Тарасов не признал и от дачи показаний отказался. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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