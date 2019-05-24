2019-05-24T13:26:36+03:00
Происшествия

В Татарстане во время рытья котлована нашли останки человека

Предположительно, их давность не менее 70 лет
Лика ИСАЕВА
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Их обнаружил экскаваторщик.Их обнаружил экскаваторщик.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Страшную находку сделали 23 мая в Набережных Челнах в поселке Орловка. Сотрудники одного из местных предприятий рыли котлован для прокладки силового кабеля и во время этого наткнулись в земле на костные останки человека.

Работу приостановили, и на место вызвали сотрудников правоохранительных органов. В СУ СКР Татарстана сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Выяснилось, что останки были обнаружены экскаваторщиком во время рытья траншеи. Они располагались на глубине около одного метра. Предположительно, давность останков составляет не менее 70 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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