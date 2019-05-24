ВСМ Москва-Казань могут построить за счет государственных облигаций

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-24T12:40:26+03:00

Также интерес к инвестированию в проект также проявляют западные, восточные и российские банки

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Стало известно, что средствами для строительства высокоскоростной магистрали «Евразия», часть которой является ВСМ Москва-Казань, могут стать государственные облигации. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев на заседании бюро межакадемического совета РАН и Национальной академии наук Белоруссии.

Сергеев отметил, что стоимость данной ВСМ в целом составляет от 200 миллиардов до 300 миллиардов долларов США. По его мнению, такой проект может развиваться за счет выпуска облигаций.

Также интерес к инвестированию в проект ВСМ проявляют западные, восточные и российские банки.

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ИСТОЧНИК KP.RU