ВСМ Москва-Казань могут построить за счет государственных облигаций
Стало известно, что средствами для строительства высокоскоростной магистрали «Евразия», часть которой является ВСМ Москва-Казань, могут стать государственные облигации. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев на заседании бюро межакадемического совета РАН и Национальной академии наук Белоруссии.
Сергеев отметил, что стоимость данной ВСМ в целом составляет от 200 миллиардов до 300 миллиардов долларов США. По его мнению, такой проект может развиваться за счет выпуска облигаций.
Также интерес к инвестированию в проект ВСМ проявляют западные, восточные и российские банки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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