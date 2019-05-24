25 мая в трех районах Казани ряд домов оставят без света

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-24T11:42:03+03:00

Отключение запланированное и связано с ремонтом и техобслуживанием на сетях

Изменить размер текста: A A

В эту субботу, 25 мая, с 8.00 до 20.00 света не будет в Кировском районе столицы Татарстана по адресам: улица Архангельская, 2, 2а, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 21, 23, 25.

На этот же период времени обесточат дома Московского района по адресам: улица Блюхера, 79, 81, 82, 83, 85, улица Серова, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 37, улица Шамиля Усманова, 13, 13а, 19, 19/1, 19/2, 27, 29, 33, 33 к.1, 33 к.2, 35.

А с 8.00 до 17.00 электричество пропадет в частных домах Приволжского района, которые находятся на Фермерскому шоссе, а также по адресам: улица Ботаническая, 9, 11, 13, 17.

Данные отключения плановые и связаны с ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием оборудования распределительных сетей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU