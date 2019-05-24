2019-05-24T11:03:31+03:00
Происшествия

У пенсионера из Набережных Челнов из гаража пропали 12 тысяч долларов США

Мужчина написал заявление о краже в полицию
Лика ИСАЕВА
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Во время осмотра места происшествия эксперты-криминалисты изъяли замокВо время осмотра места происшествия эксперты-криминалисты изъяли замокФото: Из материалов пресс-службы
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В полицию Набережных Челнов поступило сообщение о том, что из гаража 68-летнего пенсионера, который находится в ГСК "Комсомольский", украли крупную сумму денег и дорогостоящее электрооборудование.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, потерпевший рассказал, что оборудовал в гараже тайник. В нем он хранил 12 тысяч долларов США. Эти накопления пропали, исчезло также электрооборудование стоимость 800 тысяч рублей.

Заявление о краже у пенсионера приняли, но он пока не предоставил документов на пропавшее электрооборудование, которое подтвердило бы заявленную стоимость.

Эксперты-криминалисты во время осмотра места происшествия изъяли навесной замок с ворот гаража, сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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