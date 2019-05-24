Версия тройного убийства в Набережных Челнах: отец семейства покончил с собой, зарезав жену и сына

СЕГОДНЯ 09:02 2019-05-24T09:38:41+03:00

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Стали известны подробности обнаружения трех погибших членов одной семья в Набережных Челнах. Напомним, там в двухкомнатной квартире обнаружили тела трех человек, членов одной семья. При этом на телах всех погибших были ножевые ранения. 54-летняя женщина и ее 34-летний сын находились в спальне, а 61-летний отец семейства в ванной комнате.

Погибших обнаружил старший сын, проживавший в Бавлах. Он забеспокоился долгим молчанием родственников, и приехал проверить, как они там. Дверь в квартиру на четвертом этаже была закрыта изнутри.

По предварительным данным, из-за конфликта в связи с переездом семьи в другой город мужчина, не соглашавшийся на смену места жительства, взялся за нож. Расправившись с родными, он покончил с собой, сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах. На месте обнаружения тел работали следователи СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU