Защитник "Рубина" попал в окончательную заявку сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым огласил окончательный список игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к двум матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром.
В окончательном списке нашлось место и защитнику казанского "Рубина" Егору Сорокину. Впрочем, попадание игрока в национальную команду - решение вполне оправданное. В нынешнем сезоне Сорокин - лучший игрок "Рубина". Причем, проявляет он себя не только в обороне, но и в атаке. На его счету уже 6 голов в нынешнем сезоне.
Есть в сборной и другие игроки, хорошо знакомые казанским болельщикам. Так, Ильзат Ахметов и Магомед Оздоев, ныне выступающие за ЦСКА и "Зенит", еще в прошлом сезоне играли в "Рубине", а защитник Федор Кудряшов начинал нынешний сезон в Казани, но затем уехал в турецкий "Истанбул Башакшехир".
Матч с Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске. С Кипром сборная России сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде.
ИСТОЧНИК KP.RU
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