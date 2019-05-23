2019-05-23T17:01:29+03:00
Спорт

Защитник "Рубина" попал в окончательную заявку сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Егор Сорокин может сыграть за национальную команду страны
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым огласил окончательный список игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к двум матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром.

В окончательном списке нашлось место и защитнику казанского "Рубина" Егору Сорокину. Впрочем, попадание игрока в национальную команду - решение вполне оправданное. В нынешнем сезоне Сорокин - лучший игрок "Рубина". Причем, проявляет он себя не только в обороне, но и в атаке. На его счету уже 6 голов в нынешнем сезоне.

Есть в сборной и другие игроки, хорошо знакомые казанским болельщикам. Так, Ильзат Ахметов и Магомед Оздоев, ныне выступающие за ЦСКА и "Зенит", еще в прошлом сезоне играли в "Рубине", а защитник Федор Кудряшов начинал нынешний сезон в Казани, но затем уехал в турецкий "Истанбул Башакшехир".

Матч с Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске. С Кипром сборная России сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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