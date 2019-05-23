В Казани на два месяца ограничат движение по двум городским улицам
Дорогу перекроют на улицах Ипподромная и Качалова
Движение ограничат с 27 мая и до 27 июля.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе вновь запланировано перекрытие дорог. На сей раз движение транспорта решено ограничить по улицам Качалова и Ипподромная. Соответствующий документ подписан в Исполкоме города.
По улице Качалова движение ограничат на участке от улицы Газовая до улицы Ипподромной. По улице Ипподромная дорогу перекроют в районе пересечения с улицей Качалова. Проехать по данным магистралям будет не возможно в течение двух месяцев - с 27 мая по 27 июля.
- Ограничение связано со строительством тепловода, - прокомментировали вводимые изменения в пресс-службе мэрии Казани..
ИСТОЧНИК KP.RU