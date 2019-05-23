В Чебоксарах депутата городского собрания заподозрили в крупном мошенничестве

23 Май 10:45 2019-05-23T10:45:45+03:00

Уголовное дело возбудили на депутата по факту мошенничества в крупном размере Фото: Из материалов пресс-службы

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Уголовное дело в отношении экс-директора коммерческой организации, депутата Чебоксарского городского собрания депутатов Виктора Шмакова возбуждено по статье "Мошенничество в крупном размере".

Как полагает следствие, мужчина еще в 2017 году получил мошенническим путем деньги и товарно-материальные ценности на общую сумму более 800 тысяч рублей от одного из покупателей квартиры в строящемся жилом доме. Дом строила фирма, которая принадлежала Шмакову. Полученные средства мужчине не направил на исполнение обязательств организации-застройщика, а распорядился по своему усмотрению.

Напомним, что этот дом до сих пор не сдан, и организация-застройщик в июле 2018 года признана банкротом, в ней введено конкурсное производство.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствовавших, а также возмещение причиненного потерпевшему ущерба, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Подозреваемого на время расследования оставили на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU