В Татарстане электричка сбила пенсионера

22 Май 18:26 2019-05-22T18:26:28+03:00

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В среду, 22 мая, на 820 километре перегона Бирюли - Высокая Гора электричка травмировала 82-летнего пенсионера. Мужчина переходил железнодорожные пути и не заметил приближения состава.

По данному факту Приволжское следственной управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку, сообщил "КП-Казань" официальный представитель ведомства Дмитрий Захаров. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение и внесено представление об усилении профилактической работы о правилах нахождения на железной дороге и усиления мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU