2019-05-22T18:40:27+03:00
Экономика

В Марий Эл доходы бюджета за год увеличились более чем на 13%

По данным на 1 мая, доходы республики составили порядка 11,3 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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При этом расход республики немного меньше – 10,8 миллионов рублейПри этом расход республики немного меньше – 10,8 миллионов рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на 1 мая текущего года доход консолидированного бюджета Марий Эл составил порядка 11,3 миллиона рублей. При этом расход республики немного меньше – 10,8 миллионов рублей.

Региональный минфин отмечает, что основу бюджета составили поступления налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они увеличились более чем на 787 миллионов рублей (13,2%). Больше стали и безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции). Они составили 4,5 миллионов рублей.

Основную долю расходов в консолидированном бюджете занимают расходы на образование (33,4%), социальную политику (25,3%), национальную экономику (14,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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