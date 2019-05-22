2019-05-22T12:36:46+03:00
Общество

24 мая в Казани отметят международный день соседей

Праздник с конкурсами и флешмобом состоится в парке имени Урицкого
Алина ГАБДУЛИНА
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Начало мероприятия запланировано на 15.00Начало мероприятия запланировано на 15.00Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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В пятницу, 24 мая, в Казани 24 мая отметят международный день соседей. Праздник состоится в парке имени Урицкого. Начало мероприятия запланировано на 15.00.

Известно, что горожан ждут семейные конкурсы для укрепления соседских отношений, раскраска скворечников, интерактивное шоу с массовым запуском воздушных шаров. Все гости смогут получить моментальные фотографии, приятные призы и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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