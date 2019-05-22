Казанский вертолетный завод отправит на WorldSkills Russia два вертолета "Ансат"

22 Май 13:10 2019-05-22T13:10:19+03:00

Два вертолета будут на финале соревнований Фото: Из материалов пресс-службы

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Для финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который проходит в Казани, Казанский вертолётный завод (КВЗ) предоставил два вертолёта "Ансат". Они станут наглядным пособием для выполнения техзадания по предполётному осмотру в компетенции "Обслуживание авиационной техники".

- Мы всегда уделяем большое внимание профессиональной подготовке сотрудников, в том числе, участвуя в различных конкурсах профмастерства и организуя подобные мероприятия, - сообщил управляющий директор ПАО "Казанский вертолётный завод" Юрий Пустовгаров. -Так, заводской конкурс "Лучший по профессии" проводится уже 54 года. Что касается поддержки соревнований по стандартам WorldSkills, то всего объём оказанной в разные годы помощи от предприятия составил более 21 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU