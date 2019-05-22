В июле в Набережных Челнах начнут тестировать производство стиральных машин Haier
Сам завод планируют запустить осенью текущего года
Фото: pixаbay.com
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Завод по производству стиральных машин Haier в Набережных Челнах должен начать функционировать осенью этого года. Однако тестировать технику начнут уже в июле. Об этом официально заявил гендиректор «Хайер Рус» Сунь Чжэньхуа.
Известно, что на предприятии будет создано более 300 рабочих мест. Это первый проект компании в 2019 году. Второй – завод по производству телевизоров, где будет трудится порядка 500 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU