2019-05-22T10:45:07+03:00
Общество

Из Казани в Симферополь запустят еще один авиарейс

Полеты стартуют 5 июня
Владимир КРУПСКИЙ
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Полеты стартуют 5 июня.Полеты стартуют 5 июня.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Для казанцев, которые рассчитывают летом отдохнуть в Крыму, есть приятная новость. Из столицы Татарстана в Симферополь запустили новый авиарейс. Полеты стартуют 5 июня. Пассажирам предложат 148-местный лайнер Boeing 737. Время в пути составит около 3 часов.

Рейсы будут выполняться по средам. Так из Симферополя самолет будет вылетать в 14:05 и прилетать в Казань в 16:45. Спустя 50 минут лайнер отправится в обратную дорогу. Прибытие в Симферополь намечено на 20:25.

- В целом в летнем сезоне из Международного аэропорта «Казань» запланированы рейсы в Симферополь на ежедневной основе различными авиакомпаниями, - отметили в пресс-службе главных воздушных ворот Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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