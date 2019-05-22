Из Казани в Симферополь запустят еще один авиарейс
Для казанцев, которые рассчитывают летом отдохнуть в Крыму, есть приятная новость. Из столицы Татарстана в Симферополь запустили новый авиарейс. Полеты стартуют 5 июня. Пассажирам предложат 148-местный лайнер Boeing 737. Время в пути составит около 3 часов.
Рейсы будут выполняться по средам. Так из Симферополя самолет будет вылетать в 14:05 и прилетать в Казань в 16:45. Спустя 50 минут лайнер отправится в обратную дорогу. Прибытие в Симферополь намечено на 20:25.
- В целом в летнем сезоне из Международного аэропорта «Казань» запланированы рейсы в Симферополь на ежедневной основе различными авиакомпаниями, - отметили в пресс-службе главных воздушных ворот Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU