2019-05-22T11:05:48+03:00
Экономика

Министерство финансов Марий Эл профинансировало поддержку многодетных семей и пенсионеров

Также перечислены субвенции на ежемесячную выплату на транспортное обслуживание лицам, награжденным государственными наградами республики
Алина ГАБДУЛИНА
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В частности, ведомством перечислены субвенции на компенсации части платы за уход за детьми детских садахВ частности, ведомством перечислены субвенции на компенсации части платы за уход за детьми детских садах
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Стало известно, что министерство финансов Марий Эл профинансировало поддержку многодетных семей и пенсионеров. В частности, ведомством перечислены субвенции на компенсации части платы за уход за детьми детских садах.

Также профинансировано бесплатное питание учащихся из многодетных семей, государственная социальная помощь, выплата компенсации части платы за уход за детьми детских садах, единовременная выплата материнского капитала при рождении или усыновлении четвертого или последующего ребенка, ежемесячная выплата на транспортное обслуживание награжденным государственными наградами Марий Эл лицам, ежемесячная выплата одному из неработающих трудоспособных родителей, ухаживающему за двумя и более детьми-инвалидами. Кроме того деньги выделены на компенсацию расходов на взносы за капитальный ремонт неработающим собственникам пенсионного возраста, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет и на меры соцподдержки многодетным семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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