2019-05-22T10:10:46+03:00
Происшествия

Татарстанец согласился выпить с незнакомцем и лишился золотого кольца

Потерпевший обратился в полицию
Владимир КРУПСКИЙ
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Злоумышленника задержали.Злоумышленника задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратился 33-летний житель Чистополя. Он рассказал, что его обокрали. Все произошло мгновенно. По словам заявителя, он утром у магазина познакомился с мужчиной, который предложил ему употребить спиртное. Распивали мужчины прямо на улице. Когда алкоголь закончился, незнакомец снял с пальца потерпевшего золотое кольцо и скрылся.

Приметы подозреваемого были направлены наружным нарядам полиции. В кратчайшие сроки грабитель был установлен и задержан. Им оказался 36-летний местный житель. Однако задержанный уже успел сдать кольцо в ломбард. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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