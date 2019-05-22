В Казани отметят спортивный выпускной
Его отпразднуют 327 выпускников спортшкол
Мероприятие состоится 23 мая в 16:00.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В ближайший четверг, 23 мая в Казани в Горкинско-Ометьевском лесу состоится спортивный выпускной бал. В нем будут участвовать 327 выпускников муниципальных детско-юношеских спортивных школ, которые получат сертификаты об окончании учреждения, значки и памятные подарки.
Для участников и гостей вечера состоятся показательные выступления учащихся спортивных школ и творческих коллективов города. С напутственными словами перед выпускниками выступят известные спортсмены, политики и тренеры.
Начало мероприятия запланировано на 16.00, сообщает Комитет физической культуры и спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU