В Казани 11-летний мальчик, тело которого нашли во дворе, скончался из-за проблем с сердцем

21 Май 19:03 2019-05-21T19:03:05+03:00

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Вечером 19 мая, в воскресенье, примерно в 19.00 во дворе жилого дома на улице Бигичева в Советском районе столицы Татарстана обнаружили мальчика, лежащего без сознания. Его незамедлительно доставили в ДРКБ, но там не смогли помочь ребенку - несовершеннолетний скончался.

Погибшим оказался 11-летний школьник, проживающий недалеко от места, где его нашли.

Первоначально сделали предположение, что мальчик скончался в результате отравления неизвестным веществом - мог понюхать клей или газ. Но экспертиза установила, что гибель ребенка произошла из-за проблем со здоровьем: у мальчика оказалось больное сердце.

- По факту гибели несовершеннолетнего проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU