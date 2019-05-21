National Geographic опубликовал фотографии измученных медведей в казанском цирке
В Instagram-аккаунте журнала National Geographic появился анонс проекта, в котором будут описаны страдания животных по всему миру. Первую публикацию журналисты решили посвятить белым медведям в казанском цирке.
Фото: instagram.com/natgeo
На опубликованных фотографиях животные сидят в намордниках из проволоки, а их дрессировщица Юлия Денисенко держит в руках металлический прут.
- Хоть это и спорно, но в России не запрещено выступать с белыми медведями, - написано на соцстранице издания.
Фото: instagram.com/natgeo
Судя по снимкам и имени дрессировщицы, медведи были замечены в прошлом году, когда в Казани гастролировал цирк на льду «Айсберг».
Фото: instagram.com/natgeo
ИСТОЧНИК KP.RU