National Geographic опубликовал фотографии измученных медведей в казанском цирке

СЕГОДНЯ 19:18 2019-05-21T19:18:36+03:00

На них животные сидят в намордниках из проволоки, а их дрессировщица держит в руках металлический прут [фото]

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В Instagram-аккаунте журнала National Geographic появился анонс проекта, в котором будут описаны страдания животных по всему миру. Первую публикацию журналисты решили посвятить белым медведям в казанском цирке.

Фото: instagram.com/natgeo

На опубликованных фотографиях животные сидят в намордниках из проволоки, а их дрессировщица Юлия Денисенко держит в руках металлический прут.

- Хоть это и спорно, но в России не запрещено выступать с белыми медведями, - написано на соцстранице издания.

Фото: instagram.com/natgeo

Судя по снимкам и имени дрессировщицы, медведи были замечены в прошлом году, когда в Казани гастролировал цирк на льду «Айсберг».

Фото: instagram.com/natgeo

ИСТОЧНИК KP.RU