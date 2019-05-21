2019-05-21T19:18:36+03:00
Дом. Семья

National Geographic опубликовал фотографии измученных медведей в казанском цирке

На них животные сидят в намордниках из проволоки, а их дрессировщица держит в руках металлический прут [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/natgeoФото: instagram.com/natgeo
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В Instagram-аккаунте журнала National Geographic появился анонс проекта, в котором будут описаны страдания животных по всему миру. Первую публикацию журналисты решили посвятить белым медведям в казанском цирке.

Фото: instagram.com/natgeo

Фото: instagram.com/natgeo

На опубликованных фотографиях животные сидят в намордниках из проволоки, а их дрессировщица Юлия Денисенко держит в руках металлический прут.

- Хоть это и спорно, но в России не запрещено выступать с белыми медведями, - написано на соцстранице издания.

Фото: instagram.com/natgeo

Фото: instagram.com/natgeo

Судя по снимкам и имени дрессировщицы, медведи были замечены в прошлом году, когда в Казани гастролировал цирк на льду «Айсберг».

Фото: instagram.com/natgeo

Фото: instagram.com/natgeo

ИСТОЧНИК KP.RU

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