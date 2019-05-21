В Марий Эл во время пожара в собственном доме погиб пенсионер
Пожар в частном доме в деревне Чепаково Моркинского района республики начался 20 мая в 21.00. Соседи огонь заметили слишком поздно - он к этому времени изнутри полностью охватил весь дом, а потом вырвался наружу.
К моменту приезда пожарных дом и стоящие рядом хозпостройки были полностью охвачены пламенем. Общая площадь возгорания составила более 300 квадратных метров. Была угроза перехода пламени на соседние строения, но пожарные отстояли их.
Дом, в котором проживал 62-летний пенсионер, выгорел полностью. При разборе завалов было обнаружено сильно обгоревшее тело хозяина.
- Причину трагедии в настоящее время выясняют специалисты – сообщили в пресс-службе МЧС Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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