2019-05-21T19:45:39+03:00
Происшествия

В Марий Эл во время пожара в собственном доме погиб пенсионер

Его тело обнаружили во время разбора завалов
Лика ИСАЕВА
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Причину трагедии в настоящее время выясняют специалисты.Причину трагедии в настоящее время выясняют специалисты.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в частном доме в деревне Чепаково Моркинского района республики начался 20 мая в 21.00. Соседи огонь заметили слишком поздно - он к этому времени изнутри полностью охватил весь дом, а потом вырвался наружу.

К моменту приезда пожарных дом и стоящие рядом хозпостройки были полностью охвачены пламенем. Общая площадь возгорания составила более 300 квадратных метров. Была угроза перехода пламени на соседние строения, но пожарные отстояли их.

Дом, в котором проживал 62-летний пенсионер, выгорел полностью. При разборе завалов было обнаружено сильно обгоревшее тело хозяина.

- Причину трагедии в настоящее время выясняют специалисты – сообщили в пресс-службе МЧС Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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