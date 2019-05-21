Татьяна Голикова в Татарстане провела заседание оргкомитета WorldSkills Kazan-2019
В этот вторник в Казань прибыла заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова. В аэропорту ее встречал президент Татарстана Рустам Минниханов.
В его сопровождении Голикова посетила соревновательные площадки финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia-2019)» в «Казань Экспо», который расположен около аэропорта. Также в планах у нее встреча с президентом международной организации Worldskills International Саймоном Бартли.
Кроме того, заместитель председателя Правительства России в столице Татарстана уже провела заседание оргкомитета уже мирового чемпионата по рабочим специальностям WorldSkills Kazan-2019.
Так, Голикова сообщила, что в соответствии с распоряжением Правительства России предусмотрено выделение из резервного фонда бюджетных ассигнований в размере 631 миллиона рублей на подготовку объектов жилого комплекса Деревни WorldSkills, в котором будут проживать не менее 5,5 тысяч участников чемпионата.
ИСТОЧНИК KP.RU
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