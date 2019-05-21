2019-05-21T13:37:13+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле во время купания утонул 19-летний парень

Тело погибшего извлекали водолазы Марийского аварийно-спасательной службы
Лика ИСАЕВА
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Тело погибшего искали водолазыТело погибшего искали водолазыФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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В столице Марий Эл во время купания в реке Малая Кокшага утонул 19-летний парень. Сообщение об этом поступило 20 мая, в понедельник, в 20.55. Очевидцы рассказали, что вблизи трактира «Теплая речка» нырнул в воду и не выплыл молодой человек. По предварительным данным, он вместе с компанией отдыхал на берегу, а потом полез в воду.

Его тело извлекли из воды в 8.00 во вторник, 21 мая, водолазы Марийского аварийно-спасательного отряда.

- Причины случившегося устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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