В Йошкар-Оле во время купания утонул 19-летний парень

21 Май 13:37 2019-05-21T13:37:13+03:00

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В столице Марий Эл во время купания в реке Малая Кокшага утонул 19-летний парень. Сообщение об этом поступило 20 мая, в понедельник, в 20.55. Очевидцы рассказали, что вблизи трактира «Теплая речка» нырнул в воду и не выплыл молодой человек. По предварительным данным, он вместе с компанией отдыхал на берегу, а потом полез в воду.

Его тело извлекли из воды в 8.00 во вторник, 21 мая, водолазы Марийского аварийно-спасательного отряда.

- Причины случившегося устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU