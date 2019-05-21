В Татарстане запускают онлайн-продажу путевок в детские загородные лагеря

21 Май 12:47 2019-05-21T12:48:23+03:00

Пока система будет работать в пилотном режиме с 4 детскими лагерями. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На созданном ресурсе можно будет также посмотреть учреждение в формате 3D-картинки и ознакомиться с сотрудниками учреждения

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В 2019 году в Татарстане впервые заработает система онлайн-продажи путевок в детские загородные оздоровительные лагеря. Об этом на брифинге Кабмина республики заявил региональный министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.

- Мы запускаем такое впервые и хотим в идеале в кратчайшие сроки прийти к знакомой всем системе онлайн-бронирования отелей. Это непростой проект, мы ломаем стереотипы межведомственной работы. Все это создается для того, чтобы сделать летнюю оздоровительную кампанию максимально прозрачной, понятной и удобной, - отметил Фаттахов.

На созданном ресурсе можно ознакомиться с лагерем в формате 3D-картинки, изучить меню, а также ознакомиться с вожатыми и педагогами. В итоге после сделанного выбора родителям останется прийти в республиканский центр «Лето» один раз, чтобы забрать купленную путевку.

Пока система будет работать в пилотном режиме с 4 детскими лагерями.

Отметим, что летом 2019 в Татарстане планируется охватить 218 672 ребенка, для них будут функционировать 1 815 организаций отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU