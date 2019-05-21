Стал известен индекс окрошки в Казани на май-2019

21 Май 12:59 2019-05-21T13:04:19+03:00

Набор продуктов рассчитывали на пять порций

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С наступлением мая в меню жителей Татарстана появилась окрошка - национальное кушанье, очень любимое в жару россиянами. Яндекс подсчитал, сколько тратят казанцы на приготовление этого холодного супа. Расчет проводился на компанию из пяти едаков.

Все продукты приобретались в магазинах столицы Татарстана, и ценник вышел вот такой:

- за 100 грамм зеленого лука заплатили 40 рублей;

- за 1 килограмм картофеля 25 рубей;

- за литр кваса 37 рублей;

- за 100 грамм колбасы 31 рубль;

- за килограмм огурцов 107 рублей;

- за 100 грамм зелени петрушки или укропа 45 рублей;

- за килограмм редиса 140 рублей;

- за 100 граммов сметаны 14 рублей;

- за килограмм соли 13 рублей;

- за десяток яиц 52 рубля.

При этом часть продуктов покупали в период скидок в магазинах, часть - по низкой цене.

В среднем окрошка в Казани стоит 266 рублей на компанию из пяти человек.

Самая дорогая окрошка в Москве - 343 рубля, на втором и третьем месте среди городов-миллионеров - Красноярск и Екатеринбург. Дешевле всего окрошка стоит в Перми - 246 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU