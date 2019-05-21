Стал известен индекс окрошки в Казани на май-2019
С наступлением мая в меню жителей Татарстана появилась окрошка - национальное кушанье, очень любимое в жару россиянами. Яндекс подсчитал, сколько тратят казанцы на приготовление этого холодного супа. Расчет проводился на компанию из пяти едаков.
Все продукты приобретались в магазинах столицы Татарстана, и ценник вышел вот такой:
- за 100 грамм зеленого лука заплатили 40 рублей;
- за 1 килограмм картофеля 25 рубей;
- за литр кваса 37 рублей;
- за 100 грамм колбасы 31 рубль;
- за килограмм огурцов 107 рублей;
- за 100 грамм зелени петрушки или укропа 45 рублей;
- за килограмм редиса 140 рублей;
- за 100 граммов сметаны 14 рублей;
- за килограмм соли 13 рублей;
- за десяток яиц 52 рубля.
При этом часть продуктов покупали в период скидок в магазинах, часть - по низкой цене.
В среднем окрошка в Казани стоит 266 рублей на компанию из пяти человек.
Самая дорогая окрошка в Москве - 343 рубля, на втором и третьем месте среди городов-миллионеров - Красноярск и Екатеринбург. Дешевле всего окрошка стоит в Перми - 246 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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