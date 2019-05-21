2019-05-21T09:40:57+03:00
Происшествия

В Казани иномарка на встречке врезалась в автомобиль, пострадал трехлетний ребенок

В столкновении участвовали "Хёндэ Солярис" и "Опель Корса"
Лика ИСАЕВА
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На месте ДТП работали медики и госавтоинспекторы.На месте ДТП работали медики и госавтоинспекторы.Фото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 мая в Московском районе столицы Татарстана в 16.50 на улице Исаева. По предварительным данным, 67-летняя пенсионерка, управлявшая иномаркой "Хёндэ Солярис" напротив дома №5 грубо нарушила правила дорожного движения - выехала на встречку, где ее автомобиль протаранил "Опель Корса". В "Опеле" находились 29-летний водитель и его трехлетний пассажир.

В результате столкновения ребенок - дочка водителя, получила травмы головы и доставлена в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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