В Казани иномарка на встречке врезалась в автомобиль, пострадал трехлетний ребенок

21 Май 09:40 2019-05-21T09:40:57+03:00

На месте ДТП работали медики и госавтоинспекторы. Фото: Из материалов пресс-службы

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 мая в Московском районе столицы Татарстана в 16.50 на улице Исаева. По предварительным данным, 67-летняя пенсионерка, управлявшая иномаркой "Хёндэ Солярис" напротив дома №5 грубо нарушила правила дорожного движения - выехала на встречку, где ее автомобиль протаранил "Опель Корса". В "Опеле" находились 29-летний водитель и его трехлетний пассажир.

В результате столкновения ребенок - дочка водителя, получила травмы головы и доставлена в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU